An der neister Tennisweltranglëscht steet de Gilles Muller déi éischte Kéier zanter 4 Joer net méi an den Topp 100.

De Lëtzebuerger Sportler vum Joer verléiert des Woch 12 Plazen op 104. Dat ass doduerch bedéngt, datt de 35 Joer al Spiller vun der Spora zejoert zu Atlanta an der Halleffinall stoung, an dëst Joer do d'lescht Woch net gespillt huet. Des Woch ass de Muller zu Los Cabos a Mexiko am Asaz a kritt et jo do am 1.Tour vun dësem ATP-Tournoi mam Fransous Quentin Halys (ATP-150) ze dinn.

Am WTA-Ranking steet d'Mandy Minella op der 144, an déi 17 Joer jonk Eléonora Molinaro huet mat Plus 13, op der Positioun 425, hiert bescht Klassement bis elo an hirer Karriär.