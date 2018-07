© RTL (Archiv)

Gudden Optakt fir den FC Metz an d‘Ligue 2, schlechten awer fir de Laurent Jans. Den Ofsteiger aus der Ligue 1 wënnt zwar um 1. Spilldag 1-0 zu Brest, ee vun de Leader vun der Lëtzebuerger Futtballnationalequipe gouf awer bei sengem neie Veräin, dem FC Metz, déi 90 Minutten op der Bänk gelooss.



De 25 Joer ale Jans, deen vun Waasland-Beveren koum, an déi lescht 2 Saisonen zu de beschte Rietsverdeedeger an der ieweschter Divisioun an der Belsch gehéiert huet, huet um Méindeg dem 22 Joer alen Matthieu Udol d‘Plaz missen iwwerloossen.



Den FC Metz an déi Lëtzebuerger Spiller, schéngen am Moment net richteg beieneen ze passen. De Chris Philipps hat jo d‘Ekipp aus der Lorraine Direktioun Warschau, fir bei Legia ze goen, verlooss. De Vincent Thill spillt knapps 2. Ekipp zu Metz an de Vahid Selimovic spillt aktuell bei de Grenats och keng gréisser Roll.