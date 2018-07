D’Union Titus Péiteng hat eng normal Saison 17-18 realiséiert. Di Péitenger goufen di 9. am Championnat...

...an an der Coupe goufen si an der Véierelsfinall géint de Racing eliminéiert, dem spéidere Vainqueur. Verschidde gutt Spiller si gaangen, aner bekannt Nimm si bei de Péitenger Kader dobäi gestouss.



Zu Péiteng ass een allgemeng ganz optimistesch fir di nei Saison Serge Olmo…