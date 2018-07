E Mëttwoch kritt d'Escher Fola et am Retourmatch vum 2. Tour vun der Europa League am Stade Emile Mayrisch mam KRC Genk ze dinn.

De Match gëtt e Mëttwoch um 18 Auer ugepaff an ass ausverkaf. Den Allermatch hat d'Fola zu Genk mat 0-5 verluer.Et rechent een zu Esch mat iwwer 1'600 Spectateuren, dorënner ongeféier der 700 Fans vu Genk.Di belsch Support gi géint Mëtteg erwaart. Et ass domatter ze rechnen, dass d'Fans an d'Stad wäerte goen. D'Police wäert aus Sécherheetsgrënn virum, während an nom Match mat dem néidegen Dispositif present sinn, dëst an Zesummenaarbecht mam Organisateur a mat Gemengevertrieder.

D'Zuschauer gi virum Match virum Stadion vu Säite vum Organisator kontrolléiert. D'Police assuréiert d'Sécherheet um Niveau vun der voie publique.



De Parking fir d'Spectateuren ass an der rue Aloyse Meyer.



D'Police erënnert drun, dass et verbueden ass Pyrotechnik mat an de Stadion ze huelen, Glieser, Fändelstaangen oder souguer Prabbelien.

D'Police wäert e Mëttwoch vu mëttes un d'Leit via d'Twitter, Facebook an hir App iwwert déi aktuell Situatioun informéieren.

De Match tëscht der Fola a Genk gëtt e Mëttwoch am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.