Fir de Bob Wilwert war et den éischte Start bei de 24h Spa. Hien ass an der Vergaangenheet scho bei Laangstreckecourse wéi de 24h Dubai oder de 24h Barcelona matgefuer. Mä zu Francorchamps ass den Niveau nach emol e gutt Stéck méi héich. Hei stinn nämlech virun allem séier GT3-Autoen um Depart, a rengrasseg Wierksequippen duelléieren sech mat méi oder manner talentéierten Hobbypiloten.





24h Spa mam Bob Wilwert - Reportage vum Serge Pauly



© Romain Scheffen

Bob Wilwert © Romain Scheffen

© Romain Scheffen

Ënnert déi 61 GT3-Equippen hu sech nach zwee Teams mat engem Cup-Auto gemëscht, dorënner eben och déi belsch Equipe “SpeedLover”, bei där de Lëtzebuerger Bob Wilwert ee vu véier Pilote war. Esou e Cupauto ass am Verglach zu engem GT3 staark ënnerleeën. D’Motoren hu manner Leeschtung an d’Aerodynamik ass net esou performant. Zu Francorchamps verléiert e Cupauto iwwert 10 Sekonnen op déi séierst Wierks-GT3. De Bob Wilwert a seng Teamkollegen hunn d’Course dann och vun der leschter Startplaz aus attackéiert.“Et ass scho speziell, mat esou engem Cupauto géint lauter GT3 unzetrieden. Du muss extrem oppassen, an ëmmer Plaz maachen wann déi séier GT3 kommen”, erkläert de Lëtzebuerger Gentleman-Driver. Dat mam Plaz maachen huet awer net ëmmer geklappt. De franséische Pilot Gilles Petit war am fréien Owend mat engem GT3 an der Kéier “Bruxelles” unenee geroden. Um Wee zeréck an d’Box goung scho vill Zäit verluer. An enger éischter Reparatur gouf d’Ophänkung gewiesselt. Mä och d’Lenkung hat wuel eng matkritt. Nodeems eng zweete Reparatur de Problem net geléist huet, koum de Speedlover-911 eng drëtte Kéier un d’Box. Dës Kéier gouf déi komplett Lenkung getosch. Ënnert dem Stréch huet dës Sortie 2½ Stonne kascht.Den Dram vun enger Top30-Plazéierung war domatter definitiv geplatzt. “Och mat engem ënnerleeënen Auto sinn an enger 24h-Course gutt Resultater méiglech, virausgesat et huet ee keng Problemer”, esou de Bob Wilwert. Mä och hien selwer koum an der Nuecht un d’Struewelen: “Ech war ofgelenkt, hunn ze staark aus enger Kéier eraus acceleréiert an hu mech du gedréint a sinn hannerzech an d’Pneuen ageschloen. De Parechoc war futti an den Auspuff e bësse gediebelt. Mir hunn de Parechoc du ganz erofgeholl. Mäin Teamchef huet nëmme gemengt, dass elo e Motor besser gekillt giff ginn.”.Den emotionalen Highlight gouf et fir de Bob Wilwert ganz um Schluss vun der Course. Seng Teamkollegen hunn him d’Éier iwwerlooss, déi leschten Tier ze fueren an den Auto iwwert d’Arrivée ze bréngen: “Wann een déi ganz Streckeposten mat hire Fändele gesäit, wann ee weess, dass een et gepackt huet, dat ass scho ganz emotional”.No 24 laange Stonnen an 390 Tier gouf d’Team Speedlover als 43. ofgewonk. Am ganzen hunn et 47 Equippen op d’Arrivée gepackt. “Mir sinn natierlech zefridden ukomm ze sinn, mä mir wëssen, dass ouni déi Sortie méi dra gewiecht wier”, resüméiert de Bob Wilwert seng éischt Participatioun bei de 24h Spa. Als klengen Trouschtpräis gouf et iwweregens d’Victoire an der nationaler Cup-Klass. Den eenzege Konkurrent, e belscht Lamborghini-Team, hat nach méi Problemer wéi d’Speedlover.Vir un der Spëtzt hunn déi däitsch Marquen Audi a BMW d’Victoire ënnert sech ausgemaach. Um Enn realiséiert BMW en Doublet. Den M6 GT3 vum Team Walkenhorst (mat de Pilote Philip Eng, Tom Blomqvist a Christian Krognes) gewënnt mat 10 Sekonnen Avance virum BMW-Team Rowe (Alexander Sims, Jens Klingmann an Nicky Catsburg). Kompletéiert gëtt de Podium vum Audi R8 LMS vum Team Land (Kevin & Sheldon van der Linde a Jeffrey Schmit).Um Ufank vun der Course hunn nach déi englesch Marquen AstonMartin a Bentley den Toun uginn, mä dës Teams krute scho relativ fréi divers Problemer. Mercedes kënnt net iwwert eng 5. Plaz eraus, an och Porsche blouf hannert den eegenen Erwaardungen zeréck. Nissan suergt mat enger 7. Plaz fir eng kleng Iwwerraschung.Dës Editioun vun de 24h Spa war vu villen Ënnerbriechunge marquéiert. Dacks gouf d’Course no Accidenter mat gielem Fändel oder Safetycar neutraliséiert. An der Nuecht gouf d’Course no engem méi schroen Accident am Raidillon esouguer mat roudem Fändel gestoppt.

