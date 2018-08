D'Null-Euro Politik nennen Däitsch Medien d'Transfertspolitik vun Arminia Bielefeld. De Weekend geet et an der zweeter Futtball-Bundesliga nees lass. Zanter dem Mäerz zejoert setzt jo mam Jeff Saibene beim Traditiounsveräin e Lëtzebuerger op der Trainerbänk. Zanterhier geet et souwuel sportlech, wei och finanziell nees biergop.





Bielefeld finanziell nees gesond - Reportage Franky Hippert



Finanziell war Bielefeld ferm ugeschloen. Zanter datt de Jeff Saibene d'Arminia virum sportlechen Ofstig an d'drëtt Liga gerett hat, kruten déi Responsabel vum Club, d'Schëff och op finanziellem Plang nees a méi roueg Gewässer. Bis viru Chrëschtdag zejoert hat de Veräin 22-23 Milliounen Euro Schold. Gottseidank koum et dunn zum Bündnis Ostwestfalen, wou sech grouss Sponsoren zesummegesat, an de Veräin sou gutt wéi sanéiert hunn, sou de Jeff Saibene. Lo géif et nach drëm goen, de Stadion ze verkafen, sou dass de Veräin elo plusminus keng Scholde méi huet.

Den Numm Jeff Saibene steet awer net nëmmen bei der Arminia fir de sportlechen Succes. Zu Bielefeld si se sech scho bewosst, datt och den Trainer e groussen Undeel drun huet, datt regional Investisseuren nees Vertrauen an de Club kruten. Et wier sécherlech keen Nodeel gewiescht, dass ee sportlech Erfolleg hat. Wann een op de leschten 2 Plazen an der Tabell gestanen hätt, hätten d'Sponsore wuel och wéineg Loscht gehat, z'investéieren.

Dobäi kënnt eben och nach, datt de Jeff Saibene d'lescht Saison, déi ee jo op der 4. Plaz an der Tabell ofgeschloss hat, jonk Spiller, déi am Veräin forméiert goufen, an d'éischt Equipe integréiert huet. Déi 2 Spiller déi do vum Jeff bruecht goufen, goufen allen zwee verkaf. Een op Stuttgart fir 2,5 Milliounen Euro, den aneren op Alkmaar an Holland fir 1 Millioun Euro.

Mat der Null-Euro Politik mengen d'Däitsch Medien de Faite, datt Bielefeld elo an der Summerpaus 8 nei Spiller geholl huet, a si bei kengem och nëmmen 1 Euro un Transfertszomme, hu missen bezuelen.



Fir Bielefeld fänkt déi nei Saison an der 2. Bundesliga e Sonndeg de Mëtteg um 15.30 Auer zu Heidenheim un.