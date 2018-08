D'Fola spillt den Owend de Retoursmätsch vum 2. Tour vun der Europa-League-Qualifikatioun heiheem géint Genk.

Grouss Chance fir weider ze komme gëtt et kaum, den Allersmätsch haten déi Escher 0:5 verluer.

De Match gëtt um 6 Auer am Stade Emile Mayrisch zu Esch ugepaff. Et gëtt mat iwwer 1'600 Spectateure gerechent, dorënner ronn 700 Supporter vu Genk.



D'Partie Fola géint Genk gëtt am Livestream op rtl.lu an op der App iwwerdroen.