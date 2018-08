Am Stade Emile Mayrisch huet d'Fola e Mëttwoch den Owend de KRC Genk empfaange fir de Retourmatch an der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League. An do goung et virun allem drëm, de Schued a Grenzen ze halen, well den Allermatch d'lescht Woch hat d'Fola 0:5 verluer - no ronn 30 Minutte stoung et deemools ewell 0:4 an et konnt engem elle ginn ...D'Ausgangspositioun war also kloer an d'Fro vun der Qualifikatioun war u sech gekläert - ma esou deier wéi méiglech wollt ee sech op Escher Säit awer verkafen. 1.550 Spectateure waren dann och kucke komm, fir ze gesinn, wéi d'Fola sech doheem géint Genk géing schloen. Och eng Partie belsch Fans waren am Stade: 600 bis 700 Stéck an e sëllechen dovun hate vun der Sonn an den héijen Temperature profitéiert, fir de Match hallef plakeg ze suivéieren ...An enger Hisiicht kann d'Fola nom Retourmatch e Succès mellen, well déi Kéier ass hinnen den Éieregol gelongen: An der 61. Minutt huet de Stefano Bensi getraff - deen éischte Gol aus dem Feld fir d'Fola an dëser Europa-League-Campagne, well an der éischter Ronn gouf et zweemol en 0:0 géint Pristina an d'Decisioun huet mussen am Eelefmeterschéisse falen.D'Gäscht aus der Belsch hu sech um Mëttwoch am Ufank ganz effikass gewisen an déi zwou éischt Golchancen direkt genotzt: Edon Zhegrova an der 13. a Brian Heynen an der 16. Minutt. Dat huet Genk déi néideg Sécherheet ginn, fir d'Saach dunn e bësse méi lues unzegoen. Mat deem 2:0-Avantage fir d'Belsch goufen och d'Säite gewiesselt.An du sinn op eemol 3 Goler bannent 5 Minutte gefall: Fir d'éischt erhéicht de Zinho Gano an der 59. Minutt op 3:0 fir Genk, du verkierzt de Bensi mat engem Schoss aus kuerzer Distanz an den Eck op 1:3, dat war an der 61., ma an der 63. trëfft dunn den Edon Zhegrova op en Neits. Domat stoung et 4:1 fir Genk.A bei deem Resultat ass et dann och bliwwen, domat verléiert d'Fola am Total 1:9 géint Genk a muss der Qualifikatioun fir d'Europa League Äddi soen.

Livestream um Donneschdeg

Besser Ausgangschancë wéi d'Fola hunn en Donneschdeg den Owend de Progrès Nidderkuer géint Honvéd Budapest, do gëllt et jo en 0:1 opzehuelen, an den F91 auswäerts géint Drita, déi Diddelenger haten doheem jo 2:1 gewonnen.De Match Nidderkuer-Honved gëtt um 19 Auer zu Déifferdeng ugepaff a live op RTL.lu iwwerdroen.D'Partie Drita-F91 ass um 20.45 Auer a gëtt warscheinlech och op RTL.lu gestreamt.