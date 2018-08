An der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europaleague spillt de Progrès Nidderkuer den Owend de Retourmatch géint Budapest. D'Partie gëtt um 19 Auer am Stade Municipal ugepaff. Am Allersmatch hat de Progrès 0-1 géint Budapest auswäerts verluer. D'Partie fänkt um 7 Auer un.



De Match gëtt den Owend live, awer ouni Commentaire, op rtl.lu an op der App gestreamt.