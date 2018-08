Sport: Am meeschte gelies

Déi Nidderkuerer wëllen an der Saison, wou si 100 Joer al ginn, een Titel gewannen et wier dat 38 Joer no dem leschten. Op europäeschem Plang hunn déi Giel/Schwaarz jo scho fir positiv Emotioune gesuergt, Serge Olmo.