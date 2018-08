Den F91 ass di 3 lescht Joer Champion ginn an et huet een d’Gefill wéi wa sech an der kuerzer Summerpaus zu Diddeleng nach verstäerkt gouf.

Mëttelfristeg wëllen di Diddelenger sech och am Encadrement vum Club verbesseren.

De Seriechampion ass och schonn am Rhythmus dran no sengen Optrëtter an der Prequalifikatioun vun der Champions League an och an der Europa League. E grousse Risiko hëlt ee net wann een di Diddelenger als Championatsfavorit nennt Serge Olmo…