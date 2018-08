Sport: Am meeschte gelies

Virschau mam Paul Philipp / Reportage Jeff Kettenmeyer



Den Ofschloss mëscht de Jeff Kettenmeyer wéi gewinnt mam FLF President Paul Philipp.

Um éischte Spilldag kënnt et jo ënnert anerem zum Escher Derby tëscht der Jeunesse an der Fola. De Match gëtt e Sonndeg um 16 Auer live op RTL.lu iwwerdroen. De Liveticker vun all de Partien aus der BGL Ligue kritt Dir wéi gewinnt och dës Saison op rtl.lu.



BGL Ligue: Virschau