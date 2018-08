© RTL Télé Lëtzebuerg

Den Alex Knaff huet beim ITF-Tournoi zu Bréissel en Donneschdeg an der zweeter Ronn an zwee Sätz mat 6:3 a 6:1 géint de Peruaner Jorge Panta gewonnen.De Lëtzebuerger steet am ATP-Ranking op der Plaz 1.365 an de Peruaner ass den 867..An der Véierelsfinall spillt den Alex Knaff géint de Maxime Chazal. De Fransous ass beim Tournoi op Nummer 3 gesat a steet am ATP-Ranking op Plaz 662.