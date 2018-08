Wärend 11 Deeg ginn déi nei Europameeschteren an de Sportaarten Liichtathletik, Schwammen, Cyclissem, Golf, Turnen, Rudderen an Triathlon gesicht.

© pressphoto (Archiv)

Zu Glasgow war et um Freideg den Optakt vun de European Championchips. Si dauere bis den 12. August a sinn nieft Glasgow och zu Berlin.



LINK: De kompletten Zäitplang vun de European Championchips

Et ass eng Première mat 7 Europameeschterschafte bannent 11 Deeg, an zwar am Schwammen, Konschtturnen, Vëlo, Rudderen, Triathlon, Golf an der Liichtathletik-EM zu Berlin.

4.500 Athleten aus 50 Länner ginn un de Start, dorënner och eng Partie Lëtzebuerger Athleten.

D'Schwammfederatioun huet de Raphael Stacchiotti (200 Meter 4Nages), de Julien Henx (50 Meter an 100 Meter Papillon a Crawl) an d'Monique Olivier (200 Meter a 400 Meter Crawl) a Schottland geschéckt.



Mat dobäi sinn och d'Cyclistinnen Chantal Hoffmann, Christine Majerus an Elise Maes. Si fueren e Sonndeg d'Stroossecourse.



Lëtzebuerg ass och nees op enger EM am Konschtturnen dobäi, dat mam Aurélie Keller.