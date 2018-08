No der 1:0 Defaite am Allersmatch war de Progrès um Donneschdegowend zu Uewerkuer gefuerdert. Ee Gol huet Nidderkuer gebraucht fir op d'mannst an d'Verlängerung ze kommen.Um Terrain huet de Gaascht aus Ungarn dat och direkt ze spiere kritt. Mat zwou gudde Chancen an den éischten 10 Minutten huet een en engagéierten Optrëtt vun den Haushäre gesinn.No 20 Minutten ass den Asaz dann och belount ginn. Den De Almeida markéiert mat engem Vollspaan-Schoss, deen nach ofgefälscht gëtt, aus ronn 20 Meter den 1:0 fir de Progrès.Nom Géigegol ass de Gaascht aus Budapest méi aktiv ginn, an huet sech, mat ronn 100 Fans aus Ungarn am Réck, e puer Chancen erausgespillt. Ma och Nidderkuer ass nach déi eng oder déi aner kéier virun de géigneresche Gol komm, sou dass d'Féierung an der Paus verdéngt war.Nom Säitewiessel huet sech um Spillverlaf net vill geännert, béid Ekippen hunn Tempo erausgeholl. Ma an der 84.Minutt war et de Marques, deen den entscheedende Gol zum 2:0 no engem Corner geschoss huet.Dobäi sollt et dann och bis zum Schluss bleiwen a sou geet et fir Nidderkuer verdéngt an déi nächst Ronn vun der Qualifikatioun.