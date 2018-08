© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Blo-Algen am Séi zu Wäiswampech hunn elo och Konsequenze fir den Triathlon Enn August. Aus dem geplangten Triathlon gëtt nämlech elo een Duathlon, dat heescht et gëtt gelaf, Vëlo gefuer an nach emol gelaf.Wéi et an engem Schreiwes vum Organisateur heescht, wëllt een d'Gesondheet vun den Athleten an Athletinnen net ze vill strapazéieren an a Gefor bréngen.WÄMPER TRIATHLONMODIFICATIONCHANGEMENT de TRIATHLON -> DUATHLONSuite à une prolifération massive d’algues bleues la NATATION a été INTERDITE au LAC à WEISWAMPACHAinsi les organisateurs du Wämper Triathlon du 18/19.08.2018 sont contraints de modifier le programme de leur manifestation sportive.Toutes les épreuves de TRIATHLON sont REMPLACÉES par des épreuves de DUATHLON avec comme disciplines successives course à pied, course cycliste et course à pied.Au cas où les autorités compétentes soulèveraient avant le 18 août 2018 l’interdiction de la natation, la compétition se déroulera comme TRIATHLON ordinaire.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UMGESTALTUNGAENDERUNG von TRIATHLON -> DUATHLONWegen des massiven Aufkommens von BLAU ALGEN im See von Weiswampach ist ab sofort das SCHWIMMEN/BADEN im See von Weiswampach VERBOTEN.So sehen sich die Organisatoren des Wämper Triathlon gezwungen das Programm ihrer Sportsveranstaltung vom 18/19.08.2018 umzuändern.Die jeweiligen Rennen des TRIATHLONs werden durch einen DUATHLON mit den sich folgenden Wettbewerben: Laufwettbewerb, Radwettbewerb und Laufwettbewerb, ersetzt.Sollte von den zuständigen Behörden das Schwimmverbot vor dem 18. August aufgehoben werden, wird die Veranstaltung als ordentlicher TRIATHLON durchgeführt werden.