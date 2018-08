X

Diddeleng konnt sech virun enger Woch doheem no engem 0:1-Réckstand um Enn nach mat 2:1 behaapten an hat realistesch Chancen weiderzekommen.Den Agovic hat an der 13. Minutt eng Chance, mee schéisst laanscht de Gol. Den Turpel huet no engem Fräistouss och ee Schoss op de Gol konnte lassloossen.Zu Mitrovica war et awer an der 26. Minutt den 1:0 vum Limani géint Diddeleng, dat bei deem Score net méi an déi aner Ronn weider géing kommen.An der 35. Minutt ass de Stumpf erakomm fir den Agovic. Hie krut dunn an der 41. Minutt déi giel Kaart no engem Foul um Shala. Drita hat an der 1. Halschent méi Ballbesëtz wéi d'Diddelenger.Diddeleng äntwert direkt no der Paus an der 46. Minutt mam Gol vum Stumpf: 1:1! Dat no Viraarbecht vum Stolz.

Allermatch: F91 - Drita 2:1 (26. Juli 2018)



Diddeleng wënnt, Nidderkuer verléiert knapp, Fola geet ënner (28.07.2018) En Donneschdeg waren direkt 3 Lëtzebuerger Veräiner am europäesche Futtball engagéiert: Diddeleng-Drita 2:1, Budapest-Nidderkuer 1:0, Genk-Fola 5:0.

Nodeems de Lëtzebuerger Champion F91 Diddeleng jo déi éischt Ronn an der Qualifikatioun fir d'Champions League net iwwerstanen hat - géint den ungaresche Vertrieder MOL Vidi FC (fréier Videoton) hat am Retourmatch ee Gol gefeelt -, goung et an déi zweet Ronn vun der Europa League an do housch de Géigner Drita aus dem Kosovo.Den Aller duerft Diddeleng doheem spillen, d'Partie gouf um 18.30 Auer am Stade Jos Nosbaum ugepaff. Viru 737 Spectateuren.An et war eng animéiert Partie, an där et hin an hier goung. Am Ufank haten déi Diddelenger méi Zuch zum géigneresche Gol an och eng Rëtsch gutt Chancen, ma no an no ass Drita méi staark ginn. An der 43. Minutt hat de Xhevdet Shabani vun Drita eng exzellent Geleeënheet, ma déi konnt de Joubert a sengem 50. Asaz an der Coupe d'Europe nach paréieren, an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent ass him dat dunn awer net méi gelongen an déi Kéier konnt de Shabani markéieren an Drita 1:0 a Féierung bréngen. Esou goung et och an d'Paus.No der Paus goung et equilibréiert weider mat Chancen op béide Säiten ... Sou hat zum Beispill de Shabani den Aluminium getraff an hätt Drita nees kéinten a Féierung bréngen.Par konter war an der 66. Minutt d'Gléck du bei deenen Diddelenger, wéi den Nicolas Perez ausgläiche konnt, nodeems déi Diddelenger d'Lat getraff haten: 1:1! Wéi schonn an der Champions League huet den F91 e Réckstand nees opgeholl.Duerno war vill Hektik am Spill, well d'Kosovare waren net ëmmer d'accord mam Arbitter aus Zypern.A wéi dunn de Krasniqi de Stolz am 16er gefoult huet, krut deen net nëmme seng zweet giel Kaart an huet mussen dusche goen, Diddeleng krut och nach en Eelefmeter, deen den Dave Turpel zum 2:1 eragesat huet.An esou ass de Match och ausgaangen, den F91 ka sech doheem 2:1 behaapten an huet realistesch Chancë fir de Retourmatch am Kosovo.