Op der Europameeschterschaft am Schwamme koum de Raphael Stacchiotti iwwer 100 Meter Brasse an 1 Minutt 3 Sekonnen a 37 Honnertstel op déi 45. Plaz.

© FLNS /Facebook

Dëst bei 56 Schwëmmer, déi ugetruede waren.



De Lëtzebuerger gewënnt zwar seng Serie, mä et geet awer net duer fir sech fir den nächsten Tour ze qualifizéieren. D'100 Meter wiere fir waarm ze schwamme gewiescht, sou de Raphael Stacchiotti an enger éischter Reaktioun. Him wier et drop ukomm, an den zweete 50 Meter eng gutt Zäit ze schwammen, als Preparatioun op d'200m 4nages e Sonndeg.