An der anerer Halleffinall gouf et e reng däitschen Duell tëscht dem Milan Welte an dem Jeremy Schifris. De Milan Welte konnt sech mat 6-3 a 6-2 duerchsetzen.E Samschdeg gëtt dann d'Finale tëscht dem Chris Rodesch an dem Milan Welte um 14 Auer um Site vum Tennis Club Schëffleng gespillt.