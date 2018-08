© pressphoto (Archiv)

Um zweete Spilldag gouf et an der Ligue 2 deen éischten Asaz fir demat de Grenaten. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf bei der 5:1-Victoire géint Orléans an der 86. Minutt agewiesselt. No engem Selbstgol vum Avounou (Orléans) an der 19. Minutt huet den Diallo mat 4 weidere Goler d'Victoire fir Metz geséchert. No 2 Spilldeeg steet Metz mam Maximum vu 6 Punkten op der éischter Plaz an der Tabell.Net am Kader vum FC Metz stoungen dean de. Wéi et vu franséische Medien heescht, wär de Lëtzebuerger Nationalspiller, Vincent Thill, bis en Donneschdeg fir een Test beim FC Pau. De Veräin aus der 3. franséischer Divisioun soll Interessi hunn den 18 Joer jonke Lëtzebuerger auszeléinen. De Vincent Thill, deen déi lescht Saison kaum an den Asaz komm ass, huet nach ee Kontrakt bis Enn der Saison zu Metz.An der Regionalliga Südwest huet Elversberg um 2. Spilldag mat 1:2 géint Wormatia Worms verluer. Denstoung net am Kader vun Elversberg.