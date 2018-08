© AFP

Extrait Jeff Saibene



E Freideg den Owend war den Optakt vun der 2. Bundesliga an Däitschland. Fir den HSV gouf et alles anescht wéi eng gelonge Premier. Den Ofsteiger aus der Bundesliga huet nämlech mat 0:3 géint Holstein Kiel verluer.Et war vun Ufank un eng animéiert Partie tëscht béide Veräiner. An der éischter Hallschent gouf et eleng 7 ganz déck Chancen, dovunner hat den Hamburger SV der 5 an Holstein Kiel der zwou. E Gol wollt awer kenger vun den Ekippe geléngen, sou datt et mam 0:0 an d'Paus gaangen ass.An der zweeter Hallschent ass Kiel méi staark an de Match zeréckkomm. Hamburg huet sech anescht wéi an der éischter Hallschent richteg schwéier gedoen. An der 56. Minutt huet et dunn eng éischte Kéier am Gol vun der Lokalekipp gerabbelt. No Viraarbecht vum Lee hat de Meffert de Ball aus 15 Meter an de rietsen Eck gesat. Den 1:0 fir Holstein Kiel. Nom Réckstand huet den Titz gläich zweemol gewiesselt, den David an de Lasogga si fir de Bates an den Jairo op den Terrain komm. Vill um Spill vum HSV huet dat awer net geännert an esou hunn d'Gäscht an der 78. Minutt op 2:0 erhéicht. Dëst Kéier war et de Kisombi, deen de Ball no Viraarbecht vum Lee iwwert d'Linn gedréckt huet. An der Nospillzait koum et dunn nach méi batter fir Hamburg. Den Honsak huet mam 3:0 fir Holstein Kiel fir d'Schlussresultat gesuergt.Hamburg gouf domadder fir déi net genotzte Chancen an der éischter Hallschent bestrooft a verléiert doheem mat 0:3 géint Holstein Kiel.E Sonndeg start Bielefeld dann och an déi nei Saison. Demuss mat senger Ekipp zu Heidenheim untrieden. Genee wéi déi leschte Saison sëtzt zu Bielefeld de Jeff Saibene op der Trainerbänk. Fir de Jeff Saibene keen einfache Géigner, well et huet ee schonn zanter e puer Joer net méi do gewonnen. Heidenheim ass nämlech e ganz onbequeme Géigner, wou keng Ekipp gären higeet. Fir de Jeff Saibene muss seng Ekipp iwwert de Kampf an den Asaz versichen, an de Match ze kommen.

D'Zil vum Jeff Saibene ass et, mat Bielefeld um Enn vun der Saison ënnert déi 10 éischt ze kommen.