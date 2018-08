© pressphoto

De Lëtzebuerger huet domadder am 4. Virlaf als 3. ugeschloen a bleift 24 Honnertstel iwwert sengem eegene Lëtzebuerger Rekord. Um Enn ass et op der Schwamm-EM zu Glasgow déi 44. Plaz ënnert 83 Schwëmmer, wat net duergeet fir d'Halleffinallen.De 6. Agusut geet de Julien Henx op der Schwamm-EM zu Glasgow nach iwwer 50 Meter Papillon un den Depart an den 8. August waarden nach d'50 Meter Crawl an d'100 Meter Papillon.