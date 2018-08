De PSG gëtt senger Favoritteroll gerecht an klappt den AS Monaco e Samschdeg däitlech mat 4:0 an gewënnt domat d'Trophée des Champions.

Bei eise franséische Nopere stoung um Samschden am Futtball d'Trophée des Champions, de Supercup, um Programm.Normalerweis spillt hei de Champion géint de Gewënner vun der franséischer Coupe géinteneen, mee vue que dass de PSG et an der leschter Saison fäerdeg bruecht hat, béides ze gewannen, koum et zum Duell géint den 2. aus dem Championnat vun der leschter Saison, dem AS Monaco.De PSG konnt seng Favoritteroll bestätegen an gewënnt däitlech mat 4:0.D'Goler fir d'Männer aus der franséischer Haaptstad hunn den Angel Di Maria (33', 90+1'), de Christopher Nkunku (40') an den Timothy Weah (67') geschoss.Domat wënnt de PSG déi éischt Coupe vun der neier Saison, a weist op en Neits wien och dës Saison erëm Toppfavorit op de Championstitel a Frankräich ass. Et ass och den éischten Titel fir den neien Trainer, den Thomas Tuchel.