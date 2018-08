De Lëtzebuerger Junior gewënnt an der Finall vun den Telkea Open am Tennis zu Schëffleng géint de Milan Welte a feiert säin drëtten Titel am Joer 2018.

X

Um Samschdeg stoung zu Schëffleng d'Finall vun den Telkea Open (Grad 4) am Tennis um Programm. An der Finall stoung de 17 Joer ale Lëtzebuerger Chris Rodesch, deen et mam Milan Welte aus Däitschland ze di krut.Um Enn setzt sech de Lëtzebuerger an 2 Sätz mat 6:4 a 6:0 duerch. Fir de Lëtzebuerger Junior ass et no de Victoiren a Finnland an an der Belsch den drëtten Tournoi bei de Junioren Grad 4 deen de Chris Rodesch fir sech entscheede konnt.