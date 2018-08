X

Trotz der terribeler Hëtzt hu sech 160 Leefer un déi 21 Kilometer an 80 Leefer un déi 10 Kilometer getraut. Am Ganze waren awer manner Participanten ageschriwwe wéi d’lëscht Joer.



Fir de Leefer ze hëllefen, géint déi extrem Hëtzt unzekommen, war fir de Ravitaillement beschtens gesuergt. Et gouf vill Gedrénks a waasserhaltegt Geméis an Uebst fir z'iessen.

Bei de Spëtzeleefer, déi ugetruede waren, fir ze gewanne, ass ee Glas Waasser als Erfrëschung duergaangen. Et waren awer och vill Leefer dobäi, déi sech Zäit gelooss hunn, fir sech bëssen ofzekillen a mat deenen anere Leefer ze schwätzen, sech auszetausche an déi schéi Natur duerch déi den Ardenner Trail féiert, ze genéissen.



Um Enn hat de Christian Molitor vum Celtic d'Nues bei den 21 Kilometer vir. Bei den 10 Kilometer gouf et eng Victoire fir de Christopher Bernard.



Bei den Dammen hat d’Sonja Wagner d‘Nues vir, virum Valerie Weber.





