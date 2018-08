Um Samschdeg stoung beim Reitstall Pegasus zu Waldbriedemes alles am Zeeche vun de Landesmeeschterschaften am Sprangreiden.

Landesmeeschterschaft am Sprangreiden (04.08.2018) Um Samschdeg stoung beim Reitstall Pegasus zu Waldbriedemes alles am Zeechen vun de Landesmeeschterschaften am Sprangreiden.

Bei den héijen Temperature stelle sech vill Leit d'Fro, wéi et dem Päerd dobäi geet. Hei gouf bestätegt, dass d'Päerd Sportler wieren an och sou behandelt géife ginn, dat heescht dass näischt gemaach gëtt, fir d'Déieren a Gefor ze bréngen.



Dëst Joer gouf et eng grondleeënd Ännerung, wat d'Landesmeeschterschaft ugeet. Et gouf fir déi éischte Kéier getrennte

Kategorie fir Amateuren a fir Profien.