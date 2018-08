Sport: Am meeschte gelies

Um Samschdeg war d'Noémie Pleimling zu Bertrix mam Speer am Asaz. Si huet et fäerdeg bruecht, de Speer op 50 Meter a 74 Zentimeter ze werfen, wat een neien nationale Rekord bei den Dammen ass.D'Lëtzebuerger Athletin huet domat hiren eegenen nationale Rekord vum 12. Mee 2018 zu Diddeleng ëm ganzer 56 Zentimeter vu 50 Meter an 18 Zentimeter op elo 50 Meter a 74 Zentimeter verbessert.