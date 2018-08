© pressphoto

De Raphael Stacchiotti ass e Sonndeg de Moien op der Schwamm-EM zu Glasgow iwwer 200 Meter 4Nages eng Zäit vun 2 Minutten 2 Sekonnen a 34 Honnertstel geschwomm. De Lëtzebuerger huet mat dëser Zäit nach eng Chance op d'Halleffinallen e Sonndeg den Owend. De Lëtzebuerger muss elo géint de Metin Aydin an de Swim-Off. Béid Schwëmmer sinn nämlech den nämmlechte Chrono geschwommen an elo geet et tëscht hinnen ëm déi 16. a leschte Plaz an der Halleffinall.De Swim-Off ass e Sonndeg um 12.07 Auer.De Lëtzebuerger bleift mat senger Zäit 2 Sekonnen an 13 Honnertstel iwwert sengem Lëtzebuerger Rekord. De Raphael Stacchiotti hat am 4. Virlaf als 7. ugeschloen.E Sonndeg de Moien war och nach d'Monique Olivier gefuerdert. D'Lëtzebuergerin ass iwwer 200 Meter Crawl eng Zäit vun 2 Minutten 2 Sekonnen a 95 Honnertstel geschwommen a bleift domadder 1 Sekonn an 8 Honnertstel iwwert hirem nationale Rekord. Fir d'Monique Olivier ass et um Enn déi 35. Plaz ënnert 53 Schwëmmerinnen, dat geet net duer fir d'Halleffinall.