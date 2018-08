© Bob Leven

Et war een hëtzegen Optakt vun der neier Saison an der BGL Ligue. All d'Ekippen hate mat ganz héijen Temperaturen ze kämpfen, esou datt d'Spiller an d'Arbittere vun Drénkpause profitéiere konnten.Direkt um 1. Spilldag stoung den Escher Derby tëscht der Jeunesse an der Fola um Programm - hei haten d'Jeunesse d'Nues vir a wënnt mat 3:1 géint d'Fola. Fir déi Jeunesser ass et déi 1. Victoire géint d'Fola zanter 6 Joer.Nom Opstig vun der Etezlla aus der Éierepromotioun an d'BGL Ligue kruten et déi Ettelbrécker mam Stater Racing ze dinn. Dëse Match goung mat engem 1:1 op en Enn.Mat der US Rëmeleng war et ee weideren Opsteiger aus der Éierepromotioun, deen sech erëm op d'BGL Ligue freeë konnt. Déi Rëmelenger konnten de Match géint de Progrès an de leschten 10 Minutten dréien a wannen um Enn mat 2:1Um 18:00 spillt nach Victoria Rouspert géint Union Titus Péiteng, Hueschtert géint d'Una vu Stroossen an um 19:30 trëfft Déifferdeng op Munneref.

Jeunesse Esch - CS Fola 3:1

© Bob Leven

D'Jeunesse hat sech fir den 1. Match virun 1.629 Spectateure vill virgeholl. Esou louch de Ball schonns no ronn 1 Minutt am Filet vun der Fola, ma den Arbitter Kopriwa hat awer op Abseits entscheet. Interessant war och ze gesinn, wéi sech der Fola hire physeschen Zoustand nom Match an der Europa League géint Genk géing presentéieren.Obwuel déi Jeunesser an den Ufanksminutten déi méi aggressiv Ekipp waren, huet sech d'Doyen awer net verstoppt a war no ronn 10 Minutten a Persoun vum Kocur fir d'1. Kéier virun de Gol komm - säi Schoss war awer net geféierlech genuch. Ma 5 Minutte méi spéit konnt de Fransous et awer besser maachen an hat den 1:0 fir d'Fola markéiert. D'Defense vun der Jeunesse hat bei där Aktioun net gutt ausgesinn.Duerno waren d'Jeunesser e bësse veronséchert an d'Drénkpaus no 24 Minutte beim waarme Wieder koum hinne grad giedlech. D'Fola war awer no hirem Gol gutt am Match an huet disziplinéiert e proppere Ball gespillt. D'Jeunesse hat missen op d'Zänn bäissen, fir erëm an de Match eranzekommen a kuerz virum Téi war d'Chance op den 1:1 fir si do. No engem Corner konnten si de Ball awer net iwwer d'Gollinn drécken, esou datt et beim 0:1 fir d'Fola no 45 Minutte blouf.D'Jeunesse schéngt sech an der Halschecht gutt ofgekillt ze hunn - si haten nämlech just 2 Minutte gebraucht, fir op 1:1 ze setzen. No engem Fräistouss aus dem Halleffeld stoung den Er Rafik richteg, hie konnt säi Fouss an de Schoss setzen an de Ball esou an de Gol offälschen. Den 1:1 konnt de Jeunesser Opdriff ginn: si waren ëmmer besser an de Match komm an sinn aggressiv opgetrueden. Den 2:1 vum Kyereh no 59 Minutten war dunn och verdéngt.Déi nächst geféierlech Aktioun haten d'Jeunesser op en Neits no engem Fräistouss. Dës Kéier war et de Steinbach, deen de Cabral am Gol vun der Fola gepréift hat. Ma och dem Thomas Klasen seng Männer koumen ëmmer nees mat gudden Aktiounen virun de Jeunesser Gol - no ronn 70 Minutte war et een ausgeglachene Match.8 Minutte viru Schluss stoungen déi Jeunneser duerch den 3:1 vum Er Rafik ganz no un der Victoire géint hire Lokal-Rival. D'Fola hat an der Mëtt de Ball verluer an d'Jeunesse séier ëmgeschalt. No enger Flank vu riets an d'Mëtt stoung den Er Rafik erëm richteg a konnt den 3:1 markéieren. D'Fola hat ausser enger Chance an der 88. vum Dikaba net méi vill entgéintzesetzen.D'Fola hat wahrscheinlech nach de Match géint Genk an de Been a verléiert um Enn mat 3:1 géint d'Jeunesse. D'Jeunesser kënnen sech op hirer Säit freeën, well no 2012 gouf et keng Victoire méi fir dem Marc Thomé seng Jonge géint d'Fola.

Etzella Ettelbréck - Racing-Union Lëtzebuerg 1:1

D'Ettelbrécker wollten doheem virun 361 Spectateuren am Däich eng gutt Leeschtung ofliwweren, ma et waren awer déi Stater, déi an den Ufanksminutten hire Géigner fréi ënner Drock gesat haten. De Racing hat dann och déi zwou éischt Chancë vum Match, déi allerdéngs däitlech laanscht de Gol vum Grub goungen. No enger hallwer Stonn hate sech béid Ekippen e Stéck wäit neutraliséiert, ier de Racing den Tempo liicht unzéie konnt an d'Etzella ëmmer nees op Kontere gelauert hat. Kuerz virum Téi koum et awer zu engem Eelefter, dat nodeems en Ettelbrécker de Ball am Strofraum mat der Hand beréiert hat.Den Osmanovic konnt de Penalty verwandelen, blouf awer no sengem Schoss verletzt um Terrain leien. Den Arbitter huet doropshin déi 1. Halschecht ofgepaff an den Osmanovic gouf vu senge Matspiller an d'Vestiaire gedroen - fir hie war de Match gelaf. De Racing konnt mat engem 1:0-Virsprong an d'Paus goen.An der 54. Spillminutt konnt de Pimentel fir d'Etzella ausgläichen. No engem mëssgléckten Degagement vun der Racinger Defense war de Ball beim Ettelbrécker gelant, deen aus 25 Meter ofgezunn hat. Duerno ware béid Ekippe ëmmer besser an de Match komm, et goufe Chancen op den zwou Säiten an de Match war spannend.Esou waren et déi Stater, déi no engem Corner vum Da Mota a Persoun vum Birk geféierlech virun den Ettelbrécker Gol koumen. De Volley vum Racinger Spiller goung allerdéngs knapps laanscht de Potto. E puer Minutte méi spéit war et den Ex-Ettelbrécker Da Mota, deen eleng op den Grub duergelaf war an de Ball awer net iwwer d'Linn gedréckt krut - weiderhi blouf et beim 1:1.De Racing hat weider Chancen an hat esouguer een Eelefter verschoss, dëst an der 87. Minutt a Persoun vum Shala. Duerno war kee Gol méi gefall, esou datt sech béid Ekippen d'Punkte gedeelt hunn.

US Rëmeleng - Progrès Nidderkuer 2:1

Zu Rëmeleng konnten déi 443 Spectateuren op zwou Saache gespaant sinn: Wéi starten d'Rëmelenger no engem Joer Éierepromotioun an déi nei BGL-Ligue-Saison? A wéi presentéiert sech de Progrès nom Succès a Kraaftopwand an der Europa League? Et waren d'Rëmelenger, déi d'Ufanks 15 Minutte bestëmmt haten. Si koumen direkt zwee Mol virun de Nidderkuerer Gol, sollten awer de Wee an de Filet net fannen. Besser hat et dunn awer de Progrès gemaach: no enger Flank vum Bastos koum de Karapetian net un de Ball, dëse war dunn awer beim Torres gelant, deen op en Neits wollt flanken, ma de Ball sollt awer direkt ouni Ëmweeër eragoen - 0:1 fir Nidderkuer no 21 Minutten.No ronn enger hallwer Stonn war et den Nidderkuerer Goalgetter Karapetian, deen de Ball net gerode konnt a just ganz knapps den 2:0 verpasst hat. Deemno goung et mam 0:1 fir d'Nidderkuerer an d'Halbzeitpaus.An der 2. Halschecht goung et zu Rëmeleng éischter roueg zou. Nidderkuer blouf weiderhi spillbestëmmend, ouni awer konkret geféierlech ze ginn. An der 73. Minutt war et dunn de Rëmelenger Sahin, deen sec aus 40 Meter ofgezunn hat. De Schinker hat d'Fanger awer nach un dësem Ball a konnt d'Aktioun esou entschäerfen.Abee mol war et ganz séier gaangen. An Zäit vu just e puer Minutte war et de Rëmelenger gelongen, fir 2 Goler hannereneen ze schéissen. An der 81. Minutt konnt den Diallo mat engem herrleche Schoss den 1:1 markéieren an nëmmen 2 Minutten drop war et op en Neits den Diallo, deen mam 2:1 fir eng grouss Iwwerraschung an der Defense vun den Nidderkuerer gesuergt hat. An der 91. Minutt war et de Karapetian, deen den Ausgläich nach um Fouss leien hat, ma de Ball war awer op der Lat gelant.D'Iwwerraschung war mam 2:1 fir Rëmeleng no den 90 Minutte perfekt.

US Hueschtert - Una Stroossen

© Eugène Thommes

Um 18:00 ugepaff.

Victoria Rouspert - Union Titus Péiteng

Um 18:00 ugepaff.

Déifferdeng 03 - US Munneref

Um 19:00 ugepaff.

RM Hamm Benfia - F91 Diddeleng

Gëtt e Méindeg 06/08 um 19:30 ugepaff.