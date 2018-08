© afp

Toni Kroos - Futtballspiller vum Joer 2017/18

Den 28-järegen däitschen Nationalspiller krut dësen Titel, nodeems hien dëst Joer mat sengem Veräin Real Madrid d'Champions League gewanne konnt. Et war schonns dee 4. Succès an der Kinneksklass fir den Däitschen - dräi Mol mam Real an ee Mol mat de Bayern. Bei der Wiel vum Verband vun den däitsche Sportjournaliste krut hien am Ganzen 185 Stëmmen a lant soumat op der 1. Plaz.

Mario Gomez - Récktrëtt aus der Mannschaft

Eng weider Nouvelle aus dem däitsche Futtball kënnt vum Mario Gomez. Den 33-Järege setzt no 78 Lännermatcher an 31 Goler e Schlussstréch ënnert seng Karriär beim DFB. Hien huet ënner anerem zwou WM-Participatiounen (2010, 2018) Opweises a war och dräi Mol bei Europameeschterschaften (2008, 2012, 2016) am Asaz.