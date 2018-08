© Porsche Carrera Cup

Déi éischt Course war um Samschdeg. De Sportzaldot ass hei vun der 12. Plaz un den Depart gaangen, konnt sech an der Course awer op déi 6. Plaz no vir schaffen an huet domadder déi meeschte Plazen an dëser Course gutt gemaach. Domadder war hien beschten Rookie vun der Course.Um Sonndeg ass et fir de Pereira dann vun der 16. Plaz an d'Course gaangen. Hei sollt et net esou gutt goen wéi den Dag virdrun. E bëssi ze héije Risiko huet dozou gefouert, dass hie mam Auto vun der Pist geflunn ass a sech um Enn mat der 12. Plaz huet missen zefridde ginn.Am Klassement steet den Dylan Pereira momentan op 5. Plaz mat 58 Punkten. Éischten ass de Michael Ammermüller mat 123 Punkten.