Sprangreiden Landesmeeschterschaft (05.08.2018) Am Sprangreiden zu Waldbredimus gouf e Sonndeg Mëtteg d'Landesmeeschter am Sprangreide gesicht.

Nodeems de Victor Bettendorf als leschte Reider an d'Kompetitioun gaange war, konnt hien sech mat just e puer wéinege Feeler am Parcours d'Kroun vum Champion opsetzen. Hannert hie koum seng Schwëster d'Charlotte Bettendorf op déi 2. an d'Viktoria Häussler op déi 3. Plaz.