No Mazedonien an Albanien gouf et fir Lëtzebuerg e Sonndeg eng verdéngten drëtt Victoire.Och well mam Noé Melchior e wichtege Spiller, wéinst enger liichter Verletzung, aussetze misst, war et schwéier fir d'Trainer gutt Léisunge géint e physesch staarke Géigner ze fannen. Ma d'Ekipp ëm de Philip Dejworek huet d'Äntwert um Terrain geliwwert.Am éischte Véierel huet een en ausgeglachene Match zu Skopje gesinn, an deem den Aserbaidschan mat engem Punkt a Féierung war. An den nächsten zwee Véierel huet sech dat awer geännert, a sou konnte sech d'Lëtzebuerger e Virsprong vun 8 Punkten erausspillen. Deen ass dann och duergaangen, fir den Aserbaidschan mat 57:53 ze schloen, a sou beleet Lëtzebuerg zum Schluss vun den U18 European Championships, mat am Ganzen dräi Victoiren, déi 19. Plaz.