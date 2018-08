An der neister Tennis-Weltranglëscht steet de Gilles Muller elo op Plaz 114. D'Mandy Minella wënnt 1 Positioun op d'Plaz 143.

D'Eleonora Molinaro mécht e Sprong vu 7 Plazen no viru a steet elo op Plaz 418.



Un der Spëtzt bei den Dammen huet sech näischt geännert. Op den 11 éischte Plazen ass alles beim alen. D'Nummer 1 ass weiderhin d'Simona Halep, virum Caroline Wozniacki an dem Sloan Stephens. D'Angelique Kerber steet op Plaz 4.



Och bei de Männer huet sech bei de Plazen un der Spëtzt näischt gedoen. De Rafael Nadal ass weiderhin d'Nummer 1, virum Roger Federer an dem Alexander Zverev.

De gréisste Sprong no vir mécht déi fréier Nummer 1 Andy Murray. Hie verbessert sech ëm ganzer 457 Plazen a steet elo op Plaz 375.