Am véierte Match vun der Gruppephas kënne sech d'Lëtzebuerger Damme mat 71:39 géint de Kosovo duerchsetzen. Dat ass déi bis elo zweet Victoire no dräi Matcher an der Grupp D.Virun de leschten zwee Qualifikatiounsmatcher hunn d'Trainer dem Svenja Nurenberg an dem Anne Simon eng Auszäit ginn. Sou war et mol un deenen anere Responsabilitéit ze iwwerhuelen, wat och gemaach ginn ass.No zwee Véierel hat Lëtzebuerg schonn eng Féierung vun 19 Punkten, a sou hat den Trainer Mariusz Dziurdzia d'Chance, jidderengem Spillzäit ze ginn. Zum Schluss kënne sech d'Dammen also souverän géint de Kosovo duerchsetzen.E Méindeg ass den éischten Dag Paus fir d'U18, éier et an de leschten zwee Matcher géint d'Slowakei an d'Ukrain geet.