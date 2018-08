© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

De Lëtzebuerger huet an 23 Sekonnen an 99 Honnertstel ugeschloen. Domadder ass hien 3 Honnertstel iwwer sengem Lëtzebuerger Rekord bliwwen. Et war seng séierst Virlafzäit an en hat op d'Halleffinall gehofft. Dofir sollt et awer net duergoen. De Julien Henx konzentréiert sech elo op d'50m Crawl e Mëttwoch.