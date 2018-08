Zweeten Asaz e Méindeg de Moie bei der EM am Schwammen zu Glasgow fir de Julien Henx.

EM am Schwammen zu Glasgow

De Sprinter ass beim 50-Meter-Papillon un den Depart gaangen, och wann de Julien Henx de Sprong an d'Halleffinall net gepackt huet, sou kann de Sportzaldot awer op eng gutt Leeschtung zeréck kucken.





An enger éischter Reaktioun war de Julien Henx natierlech enttäuscht, dass et net duergaangen ass, fir eng éischte Kéier de Sprong an eng Hallef Final bei enger EM ze realiséieren.

Nëmmen 3 kleng Honnertstel ass de Julien Henx haut de Moien um 50 meter Papillon iwwert sengem eegene Landesrekord bliwwen, a realiséiert domadder déi 2 séierst Zäit a senger Karriär.

Fir Hallef Final hunn dem Sprinter 25 Honnertstel gefeelt.

Am Schlussklassement kennt de Julien Henx ob déi 25 Platz ënnert 64 Konkurrenten.

Fir de Julien Henx stinn zu Glasgow dann nach 2 weider Coursen um Programm, nieft dem 100 meter Papillon huet de Sportzaldot sech um 50 meter crawl vill virgeholl.

En Mëttwoch de Moie geet et deemno aus Lëtzebuerger Siicht mam Julien Henx bei der EM zu Glasgow weider.