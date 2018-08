© Tom Hoffmann

E Méindeg den Owend um 19.30 Auer ass den amtéierende Champion, den F91 Diddeleng dunn och an déi nei Saison gestart. D'Ekipp vum Trainer Dino Toppmöller krut an der Paus tëscht de Saisonen nees vill Zouwuess, dorënner och e puer wuel prominent Nimm, esou dass een erwaarde kann, dass déi Diddelenger och dëst Joer nees zu de ganz grousse Favoritten am Kampf ëm de Championstitel zielen. E Méindeg den Owend krute si et mam RM Hamm Benfica ze dinn, déi sécherlech doheem um Cents keen Optakt-Debakel riskéiere wollten.

Fir déi Hammer huet d'Partie awer alles aneschters ewéi gutt ugefaangen. D'Defense vum RM Hamm Benfica war nach am Hallefschlof, ewéi d'Diddelenger Offensiv-Maschinerie schonns op Héichtoure gelaf ass. Si hunn dem Mario Pokar vill ze vill Plaz gelooss an den Diddelenger Spiller huet dat mat engem stramme Gol zum 1:0 äiskal ausgenotzt.

An der 19. Minutt gouf et dann déi éischte gréisser Chance fir den RM Hamm Benfica. Den da Veiga hat sech hei fräi gedribbelt, ofgezunn an de Goal awer verpasst. An der 29. Minutt krut dunn de Kakoko déi éischte giel Kaart am Spill, dat well hien onkontrolléiert an den Heinz gesprongen ass.

E puer Minutten drop, nämlech an der 37. Minutt sollt et dann nach eemol am Gol vun Hamm rabbelen, dat duerch e Schoss vum Perez. Dëse krut de Ball vum Yeye zougespillt an huet sech dësen och net méi huele gelooss.

Den RM Hamm Benfica ass awer an den éischte 45 Minutten ëmmer méi staark ginn, Diddeleng huet sech gréisstendeels duerch Standard-Situatiounen a Féierung gehalen.

Kuerz no der Paus, nämlech an der 49.Minutt huet Hamm gewiesselt: De Mokrani koum hei fir den Heinz eran. Zu deem Moment huet d'Ekipp vun Hamm den Drock op den F91 weider héich gehalen. Eng gutt Chance gouf dunn awer an der 58. Minutt fir déi Diddelenger. De Yeye hat hei aus dem Laf e Schoss op de Gol probéiert, deen awer riicht op de Keeper vun Hamm gaangen ass.

E weidere Wiessel huet sech dunn an der 59. Minutt annoncéiert, da nees bei Hamm. Hei koum de Papadopoulos fir de Borges eran. An der 64. Minutt huet den Andrade sech dunn och eng giel Kaart agefaangen, déi 2. Kaart vum ganze Match. Doropshi gouf et e Fräistouss, deen de Pokar ausgefouert huet. Mat engem direkte Schoss op de Gol stoung et no 66 Minutten 3:0 fir Diddeleng.

Ma nëmmen 3 Minutten drop koum dunn awer d'Äntwert vun Hamm, méi konkret vum agewiesselte Mokrani. Dëse markéiert den 1:3 no engem schéine Schoss aus der Distanz, deen den iwwerraschte Keeper vun Diddeleng net hale konnt.



No 90 Minutten blouf et dunn och bei dësem Resultat.