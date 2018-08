An der Paus stoung et 2:0 fir d'Hollänner, dat no Goler vum Huntelaar (19') an dem Tadic (34. Minutt). An der 67. Minutt huet de Carcela-Gonzalez dann op 2:1 verkierzt an der Heemekipp nees Hoffnung gemaach, fir hei nach e gutt Resultat matzehuelen. No engem Foul an der Nospillzäit huet den Arbitter op de Punkt gewisen, esou dat Léck eng gutt Chance hat, fir dëse Match auszegläichen. De Emond huet sech et net huele gelooss an de wichtegen Ausgläich markéiert.Esou hu béid Ekippen nach eng gutt Chance, fir an d'Playoffs vun der Champions League ze kommen, woubäi Amsterdam mat 2 Auswäertsgoler déi liicht besser Ausgangspositioun huet.Malmö - Videoton 1:1 (0:0)1:0 Christiansen (62'); 1:1 Nego (71')Qarabag -0:1 (0:1)0:1 Dragun (36')Slavia Prag - Dynamo Kiew 1:1 (0:0)0:1 Verbic (82'), 1:1 Husbauer (90'+5)Roter Stern Belgrad - Sp. Trnava 1:1 (1:1)1:0 Ben (23'); 1:1 Grendel (24')Astana -0:2 (0:1)0:1 Budimir (39'); 0:2 Olmo (84')- Fenerbahce 1:0 (0:0)1:0 Cervi (69')