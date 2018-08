© Lynn Kayser / RTL.lu

Liichtathletik-EM: Den 1. Versuch vum Bob Bertemes (07.08.2018) 20,55 Meter huet de Lëtzebuerger beim éischte Versuch higeluecht. Mam zweeten dunn genau 21 Meter, en neien nationale Rekord.

Bob Bertemes am Interview no der Finall (07.08.2018) De Lëtzebuerger konnt als 6. ofschléissen, ass awer ganz houfreg iwwert seng Performance an den neie Lëtzebuerger Rekord.

© EuropeanChampionships.com

Scho mam éischte Versuch hat de Lëtzebuerger 20 Meter a 55 Zentimeter fäerdeg bruecht a war domadder de véiert Beschte zu deem Ament.En neien nationale Rekord huet de Bob Bertemes dann am 2. Versuch gehäit, datt mat genau 21. Meter. Awer huet de Lëtzebuerger doduerch eng Plaz am Ranking verluer a stoung nach just op Plaz 5.Keng Verbesserung vum Score gouf et fir de Lëtzebuerger beim 3. a 4. Versuch, ma hie sollt awer op déi 6. Plaz ofrutschen, datt no engem gudde Versuch vum Aleksandr Lesnoy, dee 4 Zentimeter méi wäit gehäit huet, wéi de Lëtzebuerger.De Bob Bertemes konnt sech an de leschten zwee Versich net méi verbesseren, esou datt fir hien déi 6. Plaz op der EM erausspréngt, dat mat engem Réckstand vun 41 Zentimeter op eng Medaile.