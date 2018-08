Sport: Am meeschte gelies

© RTL-Archiv

Esou mécht ee Reklamm fir sech selwer. An engem Frëndschaftsmatch mam FC Metz géint Seraing aus der Belsch, huet de Laurent Jans den 1-0 fir seng Faarwen, mat engem Lob aus 30 Meter geschoss, an den 2-0 huet de Lëtzebuerger Nationalspiller preparéiert. Metz huet um Enn 5-0 gewonnen. Déi éischt 2 Championnatsmatcher hat den Trainer vun de Grenats, Frédéric Antonetti, jo nach net onbedéngt op de Jans gesat.

An Däitschland huet de Maurice Deville fir Waldhof Mannheim an der Regionalliga géint Dreieich beim 4-2 Succès, de 4. Gol an der 66. Minutt geschoss.

Beim 2-2 vun Pirmasens géint Ulm gouf de Florian Bohnert an där nämmlechter Regionalliga Südwest, an der 80‘ agewiesselt. Do stoung d'Schlussresultat scho fest.