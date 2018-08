Den 23. Mäerz 2018 huet de Usain Bolt beim Training vu Borussia Dortmund dierfe matmaachen © AFP-Archiv

De Bolt huet ni e Geheimnis draus gemaach, dass et säin Dram wier, emol Futtball-Profi ze ginn.

Bei de Central Coast Mariners an Australien kritt hien elo d'Chance ze trainéieren, fir dësem Zil méi no ze kommen. Säin Trainingsprogramm ass sou opgestallt, dass hien iwwer kuerz oder laang soll kënne beweisen, dass hien d'Fäegkeeten huet, fir eng Karriär als Futtball-Profi anzeschloen.

Dat kéint 3 Wochen daueren, oder 3 Méint oder och 6... eventuell och méi laang, sou de Patron vun de Mariners, de Shaun Mielekamp.

De Bolt huet scho mol bei Borussia Dortmund dierfe mat trainéieren, oder och nach a Südafrika oder Norwegen.



De Rekordsprinter iwwer 100 an 200 Meter muss sech elo mol am Training beweisen. Et wéilt ee kee Marketing-Gag hei draus maachen... hie misst scho beweisen, dass hien et verdéngt huet e Profikontrakt fir d'A-League vun Australien ze kréien, sou nach de Shaun Mielekamp.



Den 1. Match vu de Mariners an der neier Saison vun der A-League ass den 21. Oktober auswäerts géint Brisbane Roar. Et däerf ee gespaant sinn, ob de Usain Bolt bei deem Match am Kader vun de Mariners steet.