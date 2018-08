No engem staarken éischte Véierel, andeem d'Lëtzebuergerinnen aggressiv verdeedegt hunn, ass et mat enger 25:14 Féierung an den zweete Véierel gaangen. Do war d'Gléck net op der Säit vu Lëtzebuerg, nodeems d'Anne Simon ëmgeknéckst ass an net direkt weiderspille konnt. D'Slowakinne sinn doropshi bis op dräi Punkten erukomm, och well vill onkonzentréiert an onnéideg Feeler gemaach gi sinn.No der Paus sollt et net besser lafen a sou konnt sech eng staark Ekipp aus der Slowakei mat véier 3er e Virsprong vun dräi Punkten erausspillen. D'Spillerinnen ëm den Trainer Mariusz Dziurdzia waren also am leschte Véierel gefuerdert. Mat der néideger Rou an den entscheedende Phasen an enger aggressiver Verdeedegung konnte se sech nach eng Kéier zréckkämpfen an de leschte Véierel mat 21:5 fir sech entscheeden. Domat war de Réckstand opgeholl an déi drëtt Victoire am véierte Match perfekt.En Donneschdeg geet et am leschte Match géint d'Ukrain, wou ee sech mat enger Victoire ënnert déi éischt aacht Ekippe spille kann.