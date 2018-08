© RTL Archivbild

An enger Zäit vun 23 Sekonnen a 17 Honnertstel iwwer 50 Meter Crawl koum de Julien Henx op déi 43. Plaz ënner 66 Konkurrenten.

No där Course ass hien 20 Minutten drop un den Depart iwwer 100 Meter Papillon gaangen. Hei schléit de Lëtzebuerger an 58 Sekonnen a 16 Honnertstel un. Just zwee Schwëmmer haten eng méi schlecht Zäit.



Schreiwes vun der FLNS

Am vorletzten Tag der Europameisterschaft im Schwimmen stand für Julien Henx ein Doppelstart über 50 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling auf dem Programm.

Im Freistilsprint verpasste der Sportsoldat in 23,17 seinen Landesrekordes von 22,81 und belegte Rang 43 unter 66 Konkurrenten. Vorlaufschnellste wurden Lokalmatador Benjamin Proud und der Grieche Kristian Gkolomeev in 21,68 Sekunden.

Knapp 20 Minuten später kam der 23-Jährige über 100 Meter Schmetterling nach 58,16 Sekunden ins Ziel.



„Mein Focus lag auf den 50 Meter Freistil, ich wäre gern unter 23 Sekunden geblieben, aber morgens um neun Uhr ist das schon schwer. Danach konnte ich mich in 20 Minuten für die 100 Meter Schmetterling nicht genug regenerieren, die Akkus waren einfach nur leer“ zeigte er sich enttäuscht.