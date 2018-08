No 3 Minutten, 49 Sekonnen a 97 Honnertstel ass hien iwwert den Zilstréch gelaf. Zum Ufank vun der Course louch de Lëtzebuerger u leschter Plaz, ma Tour fir Tour huet hie sech no vir geschafft an ass als Drëtten op déi lescht 400 Meter gaangen. Am Schlusssprint konnt de Charel Grethen allerdéngs den Tempo vun de Beschten net méi matgoen, esou dass um Enn net méi ewéi déi 6. Plaz dra war. Dëst sollt dann um Enn och leider net duergoen, fir sech fir d'Finall ze qualifizéieren.