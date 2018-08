© RTL Grafik

Liichtathletik

Männer:De 7. August 2018 huet deop der Liichtathletik-EM zu Berlin de Lëtzebuerger Rekord op 21 Meter erhéicht. Do feelen dem Lëtzebuerger nach 2,12 Meter, fir kënnen en neie Weltrekord opzestellen. Dee läit zanter 1990 beim Randy Barnes aus den USA.Fraen:14,41 Meter huet d'2014 d'Bomm gehäit an esou en neien nationale Rekord opgestallt. 22,63 Meter ass de Weltrekord vum Natalja Lissowskaja aus der Sowjetunioun.Männer:Iwwert 100 Meter fënnt een direkt zwee national Rekorder, eng Kéier vumaus dem Joer 1978 an 2006 vum, déi béid 10.41 Sekonne fir déi Streck gebraucht hunn. De séierste Mann vun der Welt Usain Bolt huet déi 100 Meter an enger Zäit vun 9,58 Sekonnen hannert sech bruecht.Fraen:huet fir dës Distanz 11,59 Sekonne gebraucht, dat am Juni vun dësem Joer. 10,49 Sekonnen dogéint huet d'Florence Griffith-Joyner aus den USA 1988 fir dës Distanz gebrauch.Männer:1977 huet defir 200 Meter 20,77 Sekonne gebraucht an huet zanterhier de Lëtzebuerger Rekord. Och déi 200 Meter si fir de Usain Bolt, mat enger Zäit vun 19,19 Sekonnen.Fraen:Iwwert 200 Meter bei den Damme gouf de Rekord 2004 vumopgestallt, dat an enger Zäit vun 23,96 Sekonnen. Och aus dem Joer 1988 an och vum Florence Griffith-Joyner kënnt de Weltrekord am 200 Meter, dat mat 21,34 Sekonnen.Männer:47,4 Sekonnen huet 1969 denfir dës Streck gebraucht. De Weltrekord läit hei bei 43,03 Sekonnen, opgestallt vum Wayde van Nierkerk aus Südafrika am Joer 2016.Fraen:huet 2013 54,05 Sekonne fir dës Distanz gebraucht an esou de Lëtzebuerger Rekord opgestallt. 47,60 Sekonnen, do läit de Weltrekrod. Opgestallt am Hoer 1985 vum Marita Koch aus der DDR.Männer:De Rekord vun den 800 Meter huet den2006 opgestallt, datt mat enger Zäit vun 1:44,81. De Kenianer David Lekuta Rudisha huet 2012 fir d'800-Meter 1:40,19 gebraucht an esou den neie Weltrekord opgestallt.Fraen:D'huet am Juli 2018 déi 800 Meter an 2 Minutten an 35 Honnertstel hannert sech bruecht a war bis dohin déi séierste Lëtzebuerger Fra op där Distanz. 1983 huet d'Tschechin Jarmila Kratochvilova 1:52,29 fir dës Distanz gebraucht.Männer:Am Marathon huet dede Lëtzebuerger Rekord, dat mat enger Zäit vun 2 Stonnen 14 Minutten an 3 Sekonnen, déi hien 1985 opgestallt huet. 2 Stonnen, 2 Minutten a 57 Sekonnen huet den Dennis Kipruto Kimetto aus dem Kenia fir de Marathon vu Berlin gebraucht an esou 2014 dofir en neie Weltrekord opgestallt.Fraen:2 Stonnen, 29 Minutten an 23 Sekonnen, datt ass d'Zäit vum Lëtzebuerger Rekord am Marathon, opgestallt 1988 vum. De Weltrekord huet d'Mary Keitany aus dem Kenai 2017 zu London opgestallt, dat mat enger Zäit vun 2 Stonnen, 17 Minutten an enger Sekonn.Männer:Am Wäitsprong läit de Rekord bei 7,58 Meter, opgestallt vumam Joer 2017. De Weltrekord kënnt aus dem Joer 1991, opgestallt vum Mike Powell (8,95 Meter).Fraen:6 Meter an 1 Zentimeter huet 2000gesprongen an esou de Lëtzebuerger Rekord opgestallt. De Weltrekord kënnt aus der Sowjetunioun, opgestallt am Joer 1988 vum Galina Tschistjakowa, mat enger Wäit vun 7.52 Meter.Männer:1995 ass de2,22 Meter héich gesprongen an huet domadder de Lëtzebuerger Rekord opgestallt. De Kubaner Javier Sotomayor ass 1993 2,45 Meter héich gesprongen an huet zanter hier an där Disziplin de Weltrekord.Fraen:1,85 Meter kann d'héich sprangen an huet domadder am leschte Joer en neie Lëtzebuerger Rekord opgestallt. 2,09 Meter ass de Weltrekord vum Stefka Kostadinowa aus Bulgarien aus dem Joer 1987.Den Iwwerbléck vun alle Resultater fannt dir opDéi rezent Rekorder goufen do nach net opgelëscht.

Schwammen

Männer:Den Nationale Rekord läit bei 50.06 Sekonnen a gouf vumde 26. Juli 2017 zu Budapest opgestallt. De Weltrekord an dëser Disziplin ass aus dem Juli 2009, wou de Brasilianer César Cielo Filho dës Distanz a 46,91 Sekonne geschwommen ass.Fraen:Bei den Damme läit dëse Rekord beim, deen hat am August 2016 zu Rio opgestallt huet, mat 55.09 Sekonnen. De Weltrekord läit bei 51,71 Sekonnen, opgestallt vum Sarah Sjöström aus Schweden am Joer 2017.Männer:De 27 Juli 2009 huet defir dës 200 Meter 1'49''61 gebraucht. Dobäi feelen him ganzer 7.61 Sekonnen, fir op de Weltrekord ze kommen. Dee gouf den Dag dono och op de Weltmeeschterschaften zu Roum vum Paul Biedermann aus Däitschland opgestallt.Fraen:Aus dem Abrëll vun dësem Joer ass dann de Rekord iwwer 200 Meter vumopgestallt ginn, datt mat enger Zäit vun 2:01,87. De Weltrekord ass aus dem Joer 2009, opgestallt vun der Italienerin Frederica Pellegrini, dat mat enger Zäit vun 1:52,98.Männer:56,33 Sekonnen huet deam Mee 2013 fir dës Distanz gebraucht an domadder en neie Lëtzebuerger Rekord opgestallt. De Weltrekord läit hei bei 51,85 Sekonnen, opgestallt vum Amerikaner Ryan Murphy bei Olympia 2016.Fraen:1:02,97 huet d'fir dës Distanz 2009 zu Roum gebraucht an domadder den aktuelle Lëtzebuerger Rekord opgestallt. 58 Sekonne genau huet d'Kathleen Baker 2018 fir dës Distanz gebraucht.Männer:Gutt um Réck ass de, deen och de Rekord iwwert 200 Meter Réck hält. Den Dag virum Rekord iwwer 100 Meter huet de Lëtzebuerger fir dës Distanz 2'01''71 gebraucht. De Weltrekord huet e Schwëmmer aus den USA, den Aaron Perisol huet 2009 bei der WM an Italien dës Distanz an 1:51,92 opgestallt.Fraen:Nees 2009, nees d', ma dëst d'Kéier zu Prag an enger Zäit vun 2:14,51. Dat ass iwwert 10 Sekonne méi lues wéi de Weltrekord, deen d'Missy Franklin (2:04,06) aus den USA 2012 opgestallt huet.Männer:76 Honnertstel iwwert der Minutt huet deam August 2015 fir déi 100 Meter Brasse gebraucht. Den Adam Peaty aus Grossbritannien konnt bei der WM 2017 dës Distanz an 57,10 Sekonne schwammen.Fraen:De Lëtzebuerger Rekord bei den 100 Meter Brasse gouf 2010 vumopgestallt, dat an enger Zäit vun 1:13,58. D'Lilly King huet hei de Weltrekord, dee bei enger Minutt 4 Sekonnen an 13 Honnertstel opgestallt gouf.Männer:Am Januar 2012 huet dede Rekord bei dëser Disziplin opgestallt, dat mat 2:09,78. De Japaner Ippei Watanabe huet am Januar 2017 de Weltrekord iwwert 200 Meter Brasse bei 2:06,67 opgestallt.Fraen:Och iwwer 200 Meter Brasse huet d'de Lëtzebuerger Rekord, si huet am Januar 2011 fir dës Distanz ganzer 2 Minutten, 37 Sekonnen a 15 Honnertstel gebraucht. De Weltrekord vun 2:19,11 huet mam Rikke Moller Pedersen eng Dänin 2013 opgestallt.Männer:Nach net esou al ass dëse Lëtzebuerger Rekord. Am Mäerz vun dësem Joer huet defir dës Distanz 54,29 gebraucht.Op der WM 2009 an Italien huet de Michael Phelps de Weltrekord op 49,82 Sekonne fixéiert.Fraen:Aus dem Joer 2009 datéiert de Rekord vum, dee bei 1:02,22 läit. Bei 55,48 Sekonne läit de Weltrekord, opgestallt vum Sarah Sjöström.Männer:Aus dem Mee 2017 datéiert de Rekord vum, deen 2:02,60 fir déi 200 Meter gebraucht huet. De Weltrekord dogéint gouf 2009 vum Michael Phelps opgestallt, dat mat 1:51,51.Fraen:2015 huet d'fir dës Distanz an 2:18,81 hannert sech bruecht. Aus dem Joer 2016 kënnt dann de Weltrekord, 2:01,81, opgestallt vun der Chinesin Lui Zige.Männer:Zu Rio 2016 huet de2 Minutten an 21 Honnertstel fir 200 Meter 4Nages gebraucht. De Weltrekord dogéint läit bei genau enger Minutt a 54 Sekonnen, opgestallt 2011 op der WM a China vum Ryan Lochte.Fraen:2:21,70 huet d'2015 fir dës Disziplin gebraucht. Am 4Nages féiert am Moment näischt laanscht d'Ungarin Katinka Hosszu, déi bei 200 Meter 2:06,12 virgeluecht huet.Männer:Bei 4 Minutten, 17 Sekonnen an 20 Honnertstel läit de Lëtzebuerger Rekord. Opgestallt huet dedësen 2012 zu London. Bei Olympia 2008 huet de Michael Phelps fir dës Distanz 4:03,84 gebraucht.Fraen:Aus dem selwechte Joer a vun der selwechter Sportlerin wéi iwwert déi 200 Meter gouf dëse Rekord opgestallt, dat an enger Zäit vu 4 Minutten, 56 Sekonnen an 99 Honnertstel. Huet si de Weltrekord 2015 bei den 200 Meter opgestallt, war et 2016 bei de 400 Meter, datt an enger Zäit vu 4 Minutten, 26 Sekonnen a 36 Honnertstel.Déi ganz Lëschte vun dean defannt dir op