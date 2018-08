Viru ronn 2 Wochen hat de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz am Interview mat RTL Radio Lëtzebuerg gesot, datt hien no der Amerika-Tournée vum FC Bayern München, Kontakt mam Ryan Johansson géif ophuelen. Eisen Informatiounen no, soll dat elo geschitt sinn.



De 17 Joer ale Spiller, deen elo an der Preparatioun eng Rei Matcher mat de Profie vum Däitsche Rekordchampion gespillt huet, war scho fir d‘Lëtzebuerger an d‘schwedesch U-Nationalkaderen am Asaz. De Johansson soll dem FLF-Coach gesot hunn, datt hien elo am September, esou wéi dat och schonn an iresche Medien ze liese war, 2 Lännermatcher fir d‘iresch U-19 géif spillen.



De Rietsverteideger, deen zanter engem Joer am Centre de Formation vum FC Bayern ass, soll dem Luc Holtz confirméiert hunn, sech zu engem spéideren Zäitpunkt wëllen ze decidéieren, fir wéi ee Land hie wéilt spillen. De Johansson, deen e schwedesche Papp an eng iresch Mamm huet, huet zu Hueschtert ugefaange mat Futtball spillen, éier hien iwwert de Stater Racing an den FC Metz an d’bayresch Haaptstad koum.