De Spiller vun der New Jersey Tech University NCAA1 ersetzt den Derrick Barden Jr.

© www.njithighlanders.com

Den Tim Coleman ass Joergang 1995.Éischten Auslänner bei den Ettelbrécker ass de Billy Mc Nutt.D'Etzella war an der leschter Saison Vizechampion an och Zweeten an der Coupe.