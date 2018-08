Liichtathletik-EM: Charline Mathias verpasst Finall (08.08.2018) E Mëttwoch den Owend ass d'Lëtzebuergerin zu Berlin d'Halleffinall gelaf. An der séierer zweeter Serie koum d'Charline Mathias op déi 8. an domat leschte Plaz. Onkommentéierte Resumé vun der Coure (1 Minutt).

No der verpasster Finall: Interview mam Charline Mathias (08.08.2018) D'Lynn Kayser huet sech mat der Lëtzebuerger Leeferin zu Berlin ënnerhalen. Trotz der aachtbeschter Zäit an der Halleffinall goung et net fir d'Finall duer.

D'Charline Mathias steet op der Liichtathletik-EM zu Berlin iwwer 800 Meter net an der Finall. An der Halleffinall war d'Lëtzebuergerin um Mëttwoch den Owend net séier genuch. Vum Start un ass si u sech der Konkurrenz hannendru gelaf a konnt zum Schluss net méi ophuelen.Dem Charline Mathias seng perséinlech Beschtzäit läit bei 2 Minutten a 35 Honnertstel. D'Zäit um Mëttwoch den Owend: 2:02.01. Dat war déi aachte Plaz an der zweeter Serie, ma domat war d'Charline Mathias nach ëmmer méi séier wéi dat Éischt an der 1. Serie, déi wesentlech méi lues war déi 2., wat der Lëtzebuergerin awer kee Gléck bruecht huet, well et hätt op d'mannst missten eng 5. Plaz ginn, fir an d'Finall ze kommen.Aus all Serie kommen nämlech déi 3 Éischt weider an dann nach déi zwou séierst Leeferinnen aus béide Serië gemëscht. Eng Plaz fir d'Lëtzebuergerin war do net derbäi.Fir d'Halleffinall hat d'Lëtzebuerger Leeferin sech am 2. Laf vun der Qualifikatioun an enger Zäit vun 2 Minutten, 2 Sekonnen an 8 Honnertstel als Zweet vun hirem Duerchgang qualifizéiert. An der Halleffinall e Mëttwoch war si also en Tick méi séier, koum awer net un hir Beschtzäit erun - déi wier gutt duergaangen, fir sech fir d'Finall ze qualifizéieren.

Charline Mathias packt et iwwer 800 Meter an d'Hallefinall (07.08.2018) Domadder huet d'Lëtzebuergerin hiert Minimalzil erreecht.

De kompletten Interview mam Charline Mathias (07.08.2018) D'Charline Mathias ass zefridden, dass si hiert d'Zil, an d'Halleffinall ze kommen, erreecht huet.

