En Donneschdeg stoung fir d'Lëtzebuerger U18-Nationalekipp bei den Dammen den entscheedende Match um Programm. Mat enger Victoire géif ee sech ënnert déi bescht 8 Ekippe spillen, dofir sollt et awer net duergoen.An dësem Match ass et de Spillerinnen aus Lëtzebuerg net gelongen esou eng staark an aggressiv Ufanksphas ze spille wéi an de leschten Deeg. Sou hat d'Ukrain schonn no 5 Minutten e Virsprong vun 11 Punkten. No zwee Véierel ass et mat engem Stand vu 15:31 an d'Paus gaangen.An der zweeter Hallschent huet sech d'Blat awer gedréint a sou konnt d'Lëtzebuerger Ekipp ëm den Trainer Mariusz Dziurdzia déi zwee lescht Véierel fir sech entscheeden. De Réckstand konnt trotzdeem net ageholl ginn a sou sollt et am leschte Match bei enger knapper 61:52 Victoire fir d'Ukrain bleiwen.Lëtzebuerg kënnt an der Grupp D also op eng gutt 3. Plaz, mat dräi Victoiren a fënnef Matcher. E Freideg um 15:45 Auer geet et da géint Dänemark, wou ëm déi 9.-16. Plaz gespillt gëtt.